Подробности встречи рассказали в Офисе Президента. Вот что известно на данный момент.

Смотрите также "Память – это человечность": фоторепортаж из Милана, где провели акцию в знак поддержки Гераскевича

Что известно о встрече Зеленского и Гераскевича в Мюнхене?

Владимир Зеленский встретился со скелетонистом Владиславом Гераскевичем и его отцом, тренером сборной. Это произошло 13 февраля в Мюнхене на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Украины вручил спортсмену и члену национальной олимпийской команды орден Свободы. А также поблагодарил того за достойную позицию

Главное, что есть у Украины – украинцы. Те, для кого важна правда и память о спортсменах и спортсменках, которых убила Россия и которые больше никогда не смогут принять участие в спортивных соревнованиях из-за российской агрессии,

– написал глава государства в соцсетях.

Владислав Гераскевич также поблагодарил за огромную поддержку.

Что самое важное, сейчас об этих спортсменах, которые изображены на этом шлеме, говорит действительно весь мир. И несмотря на свою гибель они сейчас привлекают внимание к Украине. Они объединяют вокруг Украины,

– подчеркнул олимпиец.

На шлеме Гераскевича изображены портреты украинских спортсменов, которых убила Россия. В нем скелетонист хотел выйти на старт соревнований в знак почтения и памяти, но за несколько часов до этого Международный олимпийский комитет его дисквалифицировал.

Встреча Зеленского и Гераскевича в Мюнхене: смотрите видео ОП

Что следует помнить о возмутительном решении МОК?