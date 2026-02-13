Его принимала арбитр из Германии – Аннетт Ромбах. Об этом пишет Суспільне.
Как CAS аргументировал дисквалификацию Гераскевича?
Отмечается, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала Гераскевича из-за "намерения одеть шлем с изображением портретов украинских спортсменов, погибших на войне".
Как подтверждение этих планов, приводятся слова украинского скелетониста от 10 февраля, что он будет соревноваться в своем "шлеме памяти".
Этот шлем IBSF и МОК признали "таким, что не соответствует Олимпийской хартии и Руководящим принципам относительно выражения взглядов спортсменов".
Арбитр CAS признала "разумными и пропорциональными" правила, которые предложил МОК Гераскевичу ранее – привлечь внимание к теме убитых Россией спортсменов в микс-зоне, на пресс-конференциях, в соцсетях и носить шлем только во время тренировочных заездов.
Целью этого (решение – 24 Канал) является сохранение фокуса Олимпийских игр на выступлениях и спорте, что является общим интересом всех спортсменов, которые годами работали, чтобы выступить на Олимпийских играх, и которые заслуживают безраздельного внимания к своим спортивным выступлениям и успехам,
– заявила Ромбах.
Дисквалификация Гераскевича: что известно
МОК принял решение дисквалифицировать Гераскевича 12 февраля из-за "шлема памяти". На нем изображены 24 украинских спортсмена, которых убила Россия во время войны.
На это решение скелетонист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Заседание состоялось 13 февраля. После украинец объявил, что покинет Олимпийские игры, несмотря на решение CAS.
12 февраля президент Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы. А спортсмены продолжают выражать поддержку скелетонисту. Например, после соревнований по санному спорту украинская сборная подняла свои шлемы вверх.
А украинский бизнес, в частности Monobank, WhiteBIT, Киевстар ТВ, "1+1 Украина" и OBRIO, поддержали Гераскевича денежными премиями на общую сумму несколько миллионов гривен.