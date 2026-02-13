Его принимала арбитр из Германии – Аннетт Ромбах. Об этом пишет Суспільне.

Смотрите также "Память – это человечность": фоторепортаж из Милана, где провели акцию в знак поддержки Гераскевича

Как CAS аргументировал дисквалификацию Гераскевича?

Отмечается, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала Гераскевича из-за "намерения одеть шлем с изображением портретов украинских спортсменов, погибших на войне".

Как подтверждение этих планов, приводятся слова украинского скелетониста от 10 февраля, что он будет соревноваться в своем "шлеме памяти".

Этот шлем IBSF и МОК признали "таким, что не соответствует Олимпийской хартии и Руководящим принципам относительно выражения взглядов спортсменов".

Арбитр CAS признала "разумными и пропорциональными" правила, которые предложил МОК Гераскевичу ранее – привлечь внимание к теме убитых Россией спортсменов в микс-зоне, на пресс-конференциях, в соцсетях и носить шлем только во время тренировочных заездов.

Целью этого (решение – 24 Канал) является сохранение фокуса Олимпийских игр на выступлениях и спорте, что является общим интересом всех спортсменов, которые годами работали, чтобы выступить на Олимпийских играх, и которые заслуживают безраздельного внимания к своим спортивным выступлениям и успехам,

– заявила Ромбах.

Дисквалификация Гераскевича: что известно