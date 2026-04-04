24 Канал зібрав найцікавіше про тих видатних особистостей, завдяки кому про Україну говорить ціла планета, а синьо-жовтий стяг майорів над найвеличнішими аренами світу.

Андрій Шевченко – феномен українського футболу із села на Київщині



Андрій Шевченко / фото Getty Images

Більшість закордонних фанів, які вже понад два десятиліття із захватом згадують про найкращого футболіста України, мабуть, навіть не можуть вимовити з першого разу місце його народження: Двірківщина, Київська область.

Андрій Шевченко для українців – це як Пеле для Бразилії чи Марадона для Аргентини. Не просто легенда, а культова особистість. У "нульові" усі українські хлопчики мріяли бути підстриженими "під Шеву" і носити його футболку із сьомим номером. Динамо, збірна України, Мілан – команди, які своїми успіхами в новітній час багато в чому завдячують лише його генію.

Він досі єдиний із українців, хто здобував "Золотий м'яч" за час незалежності. Перший, хто виграв Лігу чемпіонів. Найкращий бомбардир збірної України. За деякими показниками – ще й найкращий тренер в її історії.

І головне – авторитет Шевченка у світовому футболі величезний. Його пам'ятають, ним захоплюються, його кличуть на матчі легенд, і все це дає можливість говорити про нашу державу на найбільших майданчиках.

Еліна Світоліна – пів кроку до величі



Еліна Світоліна – бронзова призерка Олімпіади-2020 / фото Getty Images

Харків'янка, яка народилася в Одесі, своїм прикладом доводить, що для топ-статусу у спорті не обов'язково вигравати безліч трофеїв. Достатньо роками демонструвати клас і закохувати мільйони у свою гру.

Щоб назавжди вписати своє ім'я у залу слави тенісу, Еліні Світоліній бракує хіба перемог на турнірах Великого шолому. На трьох з чотирьох вона вже сягала півфіналів, а от останні зусилля поки видавалися марними.

Але потрапляння в трійку лідерок світового рейтингу, бронза на Олімпійських іграх і один з найкращих показників у матчах з представницями чільної світової десятки доводить, що Світоліна вже увійшла до когорти найбільш успішних українських спортсменів усіх часів.

Як амбасадорка United24 Світоліна розповідає світу про події в Україні, а експерти тим часом захоплюються тим, як їй вдалося тріумфально повернутися у тур після народження дитини.

Ярослава Магучіх – рекордні вершини



Ярослава Магучіх – олімпійська чемпіонка Парижа-2024 / фото Getty Images

Майже 37 років тримався рекорд Стефки Костадінової у жіночих стрибках у висоту. Планка на висоті 2,10 не підкорювалася нікому, бо чекала тільки не неї – дівчину з Дніпра з яскравим патріотичним макіяжем і косичками, яка між спробами стає живим втіленням Сплячої красуні із казки у своєму фірмовому мемному мішку.

Ярославі Магучіх тільки 24 роки – а вона вже виграла все, і це не художнє перебільшення, а факт. Олімпійська чемпіонка – бонжур, Париж. Чемпіонка світу – і на стадіоні, і в приміщенні. Чемпіонка Європи – загалом п'ятиразова. Чемпіонка Європейських ігор – навіть таке було. Тричі чемпіонка фіналів Діамантової ліги – легко.

Дивовижно, але з таким послужним списком Ярослава взагалі не втрачає мотивацію. Вона говорила, що хоче поїхати ще принаймні на дві Олімпіади, а сезон 2026 року розпочала чемпіонатом України – чому б ні? Звичайно ж, здобула перемогу.

Легка атлетика досить примхливий вид спорту для тих, хто хоче в ній домінувати. А Магучіх зараз – це буквально "український Усейн Болт, тільки стрибає, а не бігає". І це не може не викликати захвату у вболівальників по всьому світу.

Бонус. Владислав Гераскевич – олімпійський чемпіон з гідності



Владислав Гераскевич у "шоломі пам'яті" / фото Getty Images

Мабуть, складно дати українському скелетоністу кращу характеристику, ніж це зробив Володимир Кличко. Гераскевич справді повернувся з Мілана без медалей, з дискваліфікацією – але з чимось набагато ціннішим і важливішим за спортивні результати.

Вчинок українця з "шоломом пам'яті" змусив світову пресу шикуватися в чергу за інтерв'ю і коментарями про ситуацію в Україні і злочини росіян. Увесь світ заговорив про те, що МОК – корумпована організація, яка втратила моральне право говорити про спорт як засіб досягнення миру. Україна знову стала топ-темою у світі, який збайдужів до проблем інших і вмикав Олімпіаду, щоб розважитися. Це справді було потрібніше за золото.