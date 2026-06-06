Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Міжнародного союзу велосипедистів (UCI), яке відбулось з 2 по 4 червня в Італії. Про це повідомив офіційний сайт організації.

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Що тепер у велосипедному спорті?

За наявною інформацією, UCI зняла усі обмеження з білорусів, це було зроблено згідно з недавніми рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету. Атлети цієї країни допущені до участі у змаганнях у повному об’ємі.

Стались послаблення і для росіян. Їх у повноцінному стані не поновили, але представникам цієї сусідньої з тепер не треба подавати заявки на отримання допусків до змагань у нейтральному статусі. Російські велосипедисти тепер змагатимуться як "безпрапорні", про не відчують інших обмежень. Їх допустили також і до командних змагань, лиш без власної символіки.

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