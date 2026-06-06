Соответствующее решение было принято на заседании Международного союза велосипедистов (UCI), которое состоялось со 2 по 4 июня в Италии. Об этом сообщил официальный сайт организации.

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Что теперь в велосипедном спорте?

По имеющейся информации, UCI сняла все ограничения с белорусов, это было сделано согласно недавним рекомендациями Международного олимпийского комитета. Атлеты этой страны допущены к участию в соревнованиях в полном объеме.

Произошли послабления и для россиян. Их в полноценном состоянии не восстановили, но представителям этой соседней с теперь не надо подавать заявки на получение допусков к соревнованиям в нейтральном статусе. Российские велосипедисты теперь будут соревноваться как "беспрапорные", о не почувствуют других ограничений. Их допустили также и к командным соревнованиям, только без собственной символики.

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Что происходит в других видах спорта?

Санкции с России в спорте уже успели снять такие крупные международные федерации как World Aquatics, World Gymnastics и фехтовальная FIE.

На чемпионате Европы по художественной гимнастике украинкам уже пришлось терпеть российское давление, о чем рассказала президент федерации и главный тренер сборной Ирина Дерюгина.

В мае атлетов из враждебных государств допустили к мировым аренам также и в муай-тай.