Дівчата виходили на подіум разом з представницями країни, яка щодня вбиває українців. В інтерв'ю "Трибуні" Дерюгіна відзначила, що поводилися і трималися її вихованки дуже гідно.

Дивіться також Із заплющеними очима та навушниками: українки влаштували яскравий протест на ЧЄ з гімнастики

Як Дерюгіна відреагувала на чемпіонат Європи з росіянами і білорусками?

Видатна тренерка наголосила, що допуск росіянок і білорусок був цілком незаконним: рішення ухвалював тільки виконком європейської федерації, без зібрання Асамблеї та затвердження компетентною більшістю. Тож сама участь країни-агресора та її сателіта була юридично нелігітимною.

Дерюгіна також звернула увагу на сумнівне суддівство, яке дозволило Софії Ільтеряковій здобути золото у вправах з обручем. За словами президентки федерації, судді чомусь "не помітили", що гімнастка зробила два однакових ризики, і другий елемент не мав бути їй зарахований.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

4 роки, поки їх не було, все відбувалося набагато спокійніше, правильніше. Міжнародна федерація дуже багато робила для стабілізації суддівства. Там, де з’являються росіяни, там завжди пахне погано,

– додала Дерюгіна.

Що сказала Дерюгіна про поведінку українських гімнасток?

На наших дівчат у Варні чинився шалений тиск: росіяни вирішили скористатися лояльністю до них контрольних органів і привезли у болгарське місто величезну делегацію, ще й почали масово скуповувати квитки.

Дерюгіна розповіла обурливий факт: батькам українських спортсменок, які приїхали з України повболівати за дочок, організатори написали листа з проханням помінятися місцями – а виявилося, що це було потрібно для росіян.

Психологічно було дуже важко: лідерку збірної Таїсію Онофрійчук, за словами Дерюгіної, вдалося стабілізувати лише до третього дня чемпіонату. Вона стала єдиною з дорослої команди, хто здобув медаль – бронзу у багатоборстві.

Натомість потішили тренерку юніорки – і не лише здобутими нагородами.

Ми настільки були вичавлені, спали тут по 2 години. На дітях це теж відбивалося. Але наші юніорки виявилися зі сталевими яйцями. Розумнички. Вони так гарно на нагородженні повелися,

– поділилися Дерюгіна, коментуючи те, що гімнастки закрили на п'єдесталі очі та вуха.

Очільниця федерації сподівається, що до чемпіонату світу команда підійде у кращій формі.