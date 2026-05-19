Після років "нейтрального" статусу спортсмени з Росії та Білорусі знову виходитимуть на міжнародні турніри зі своїми прапорами та гімнами, повідомляє сайт IFMA. Рішення вже викликало хвилю обурення у спортивному середовищі.

Що відомо про повернення росіян у муай-тай?

Міжнародна федерація асоціацій муай-тай (IFMA) підтвердила, що російські та білоруські спортсмени отримали право брати участь у всіх турнірах під егідою організації зі своїми прапорами, гімнами та національними емблемами. Йдеться про всі вікові категорії – від юніорів до дорослих.

У федерації заявили, що повернення Росії та Білорусі нібито має "посилити конкуренцію" та сприяти "миру через спорт". Президент IFMA Сакч'є Тапсуван наголосив, що представники цих країн і так брали участь у турнірах у нейтральному статусі після 2022 року.

Муай тай побудований на цінностях поваги, честі, традицій і єдності. Протягом періоду з 2022 року спортсмени з Росії та Білорусі продовжували брати участь у заходах IFMA на всіх рівнях як "нейтральні", часто з дуже сильними делегаціями та значною кількістю учасників,

– зазначив президент міжнародної федерації муай-тай.

Санкції проти Росії продовжують руйнуватися

Муай-тай став ще одним видом спорту, де росіянам фактично повернули повноцінне міжнародне представництво. Раніше подібні рішення ухвалили у боротьбі, дзюдо, самбо, тхеквондо та спортивній гімнастиці, пише "Суспільне Спорт".

Водночас у 2022 році збірна України бойкотувала юнацький чемпіонат світу з муай-тай через допуск росіян і білорусів навіть у нейтральному статусі. Тоді українська сторона вимагала повного відсторонення спортсменів країн-агресорок від міжнародних стартів.

Як Україна реагує на повернення росіян зі своєю символікою?