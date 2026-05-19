Після років "нейтрального" статусу спортсмени з Росії та Білорусі знову виходитимуть на міжнародні турніри зі своїми прапорами та гімнами, повідомляє сайт IFMA. Рішення вже викликало хвилю обурення у спортивному середовищі.
Що відомо про повернення росіян у муай-тай?
Міжнародна федерація асоціацій муай-тай (IFMA) підтвердила, що російські та білоруські спортсмени отримали право брати участь у всіх турнірах під егідою організації зі своїми прапорами, гімнами та національними емблемами. Йдеться про всі вікові категорії – від юніорів до дорослих.
У федерації заявили, що повернення Росії та Білорусі нібито має "посилити конкуренцію" та сприяти "миру через спорт". Президент IFMA Сакч'є Тапсуван наголосив, що представники цих країн і так брали участь у турнірах у нейтральному статусі після 2022 року.
Муай тай побудований на цінностях поваги, честі, традицій і єдності. Протягом періоду з 2022 року спортсмени з Росії та Білорусі продовжували брати участь у заходах IFMA на всіх рівнях як "нейтральні", часто з дуже сильними делегаціями та значною кількістю учасників,
– зазначив президент міжнародної федерації муай-тай.
Санкції проти Росії продовжують руйнуватися
Муай-тай став ще одним видом спорту, де росіянам фактично повернули повноцінне міжнародне представництво. Раніше подібні рішення ухвалили у боротьбі, дзюдо, самбо, тхеквондо та спортивній гімнастиці, пише "Суспільне Спорт".
Водночас у 2022 році збірна України бойкотувала юнацький чемпіонат світу з муай-тай через допуск росіян і білорусів навіть у нейтральному статусі. Тоді українська сторона вимагала повного відсторонення спортсменів країн-агресорок від міжнародних стартів.
Як Україна реагує на повернення росіян зі своєю символікою?
- Напередодні олімпійська чемпіонка Стелла Захарова "наїхала" на українських чиновників за недостатньо жорстку реакцію на повернення росіян у міжнародну спортивну гімнастику.
- Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розкритикував повернення російської символіки у спорт. Він назвав це тривожним сигналом для всієї міжнародної спільноти.