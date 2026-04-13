В Україні жорстко відреагували на чергові дискусії щодо повернення атрибутики країни-агресора у світовий спорт. У Міністерстві молоді та спорту повідомили 24 Каналу, що такі кроки суперечать базовим цінностям спорту.
Яка реакція України на повернення російської символіки?
Матвій Бідний заявив, що спорт має будуватися на чесних правилах і повазі до життя, однак нинішні рішення цьому суперечать.
Спорт має об'єднувати навколо чесних правил і поваги до життя. Повернення прапора країни, яка ці правила зневажає і систематично руйнує – тривожний сигнал для всієї спортивної спільноти,
– додав він.
Міністр наголосив, що на тлі повномасштабної війни будь-які розмови про "нейтральність" виглядають неприйнятними.
Сьогодні наші атлети тренуються під обстрілами, і на цьому тлі будь-які розмови про "нейтральність" чи повернення атрибутики агресора виглядають ганебними та відірваними від реальності,
– зазначив Матвій Бідний.
"Кожен прапор – це ігнорування жертв"
Очільник відомства підкреслив, що російська символіка сьогодні має зовсім інше значення для світу.
Російська державна символіка сьогодні є маркером агресії, терору та найважчих злочинів проти людства, – додав міністр.
Він також звернув увагу на ціну, яку вже заплатив український спорт через війну.
Кожен піднятий прапор країни-агресорки – це ігнорування тисяч жертв, зруйнованих та окупованих міст. Це рішення знецінює пам'ять про понад 650 українських спортсменів, які вже ніколи не вийдуть на старт, – зазначив очільник відомства.
На завершення Бідний закликав міжнародну спільноту не легітимізувати агресію через спорт.
Ми закликаємо міжнародну спільноту не ставати співучасниками легітимізації агресії через спортивні успіхи атлетів, які фактично є частиною російської пропагандистської машини, – підсумував міністр молоді та спорту.
Що передувало цій заяві?
Сьогодні World Aquatics зняла санкції з російських спортсменів, дозволивши їм виступати під національними прапорами на міжнародних змаганнях.
Відтепер росіяни та білоруси можуть брати участь в індивідуальних та командних змаганнях будь-яких рівнів з плавання у басейні, плавання на відкритій воді, стрибків у воду, артистичного плавання і водного поло.
Обов'язковою умовою допуску для росіян і білорусів стане проходження щонайменше чотирьох кампаній з допінг-контролю, організованих Міжнародною агенцією тестувань ITA.