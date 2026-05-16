Медет Жееналієв кинувся у воду, коли школярка почала тонути в озері Іссик-Куль. Дівчинку вдалося врятувати, але сам боєць ММА назад не повернувся, пише Kaktus Media.

Як все відбулося?

Інцидент стався на озері Іссик-Куль у Киргизстані, де четверо неповнолітніх дівчат відпочивали на пляжі. Під час сильних хвиль одна зі школярок почала тонути, і Медет Жееналієв разом із друзями одразу кинувся на допомогу.

Дівчинку вдалося витягнути з води живою, однак самого бійця знесилили хвилі. Наступного дня рятувальники знайшли його тіло та передали рідним.

Того дня ми вийшли на берег. Було сонячно, але дув сильний вітер. На пристані було три дівчини. Ми трохи пограли в м'яч і спустилися у воду. Були сильні хвилі, тому ми вирішили піти і сказали дівчатам бути обережними. Коли ми трохи відійшли, на березі пролунав крик. Одна з дівчат почала тонути. Медет відразу побіг і стрибнув з пірсу. Я побіг за ним, але увійшов у воду з берега, схопив дівчину і поплив назад. Коли я мало не доплив до берега, нам допоміг вибратися чоловік на байдарці. У цей момент ми втратили Медет з поля зору,

– цитує жителя села киргизьке видання Sputnik.

Кар'єра обірвалася, але подвиг житиме

Жееналієв виступав у легкій вазі та провів чотири професійні бої у ММА, здобувши дві перемоги. Йому було лише 30 років, а спортивна спільнота вже назвала його вчинок справжнім героїзмом.

Смерть спортсмена викликала хвилю співчуття, адже замість чергового бою в клітці він прийняв свій останній – за чуже життя.