Український спорт готується до гучної події, адже одразу двоє зіркових борців греко-римського стилю вирішили кардинально змінити напрям кар’єри. Беленюк і Насібов уже цього літа дебютують у змішаних єдиноборствах на очах у вболівальників, пише "Суспільне Спорт".

Коли відбудеться історичний дебют?

Перші бої Жана Беленюка та Парвіза Насібова у ММА заплановані на 11 липня 2026 року. Турнір нової ліги Arena анонсували в інстаграмі. Поєдинки відбудуться у київському Палаці спорту, а імена суперників українських зірок наразі тримають у секреті.

Чому це справжня сенсація?

Для Беленюка цей поєдинок стане першим після завершення легендарної кар'єри в греко-римській боротьбі, де він зібрав повний комплект олімпійських нагород.

Насібов, який двічі здобував срібло Олімпіад, також уперше ризикне в октагоні, відкриваючи абсолютно новий етап у кар'єрі.

Оголошення про участь титулованих українців уже викликало неабиякий ажіотаж, адже перехід таких спортсменів у ММА може стати однією з найгучніших подій року в українських єдиноборствах.

Що відомо про Беленюка та Насібова?