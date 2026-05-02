Украинский спорт готовится к громкому событию, ведь сразу двое звездных борцов греко-римского стиля решили кардинально изменить направление карьеры. Беленюк и Насибов уже этим летом дебютируют в смешанных единоборствах на глазах у болельщиков, пишет "Суспільне Спорт".

Когда состоится исторический дебют?

Первые бои Жана Беленюка и Парвиза Насибова в ММА запланированы на 11 июля 2026 года. Турнир новой лиги Arena анонсировали в инстаграме. Поединки состоятся в киевском Дворце спорта, а имена соперников украинских звезд пока держат в секрете.

Почему это настоящая сенсация?

Для Беленюка этот поединок станет первым после завершения легендарной карьеры в греко-римской борьбе, где он собрал полный комплект олимпийских наград.

Насибов, который дважды завоевывал серебро Олимпиад, также впервые рискнет в октагоне, открывая совершенно новый этап в карьере.

Объявление об участии титулованных украинцев уже вызвало большой ажиотаж, ведь переход таких спортсменов в ММА может стать одним из самых громких событий года в украинских единоборствах.

Что известно о Беленюке и Насибове?