Украинский спорт готовится к громкому событию, ведь сразу двое звездных борцов греко-римского стиля решили кардинально изменить направление карьеры. Беленюк и Насибов уже этим летом дебютируют в смешанных единоборствах на глазах у болельщиков, пишет "Суспільне Спорт".
Когда состоится исторический дебют?
Первые бои Жана Беленюка и Парвиза Насибова в ММА запланированы на 11 июля 2026 года. Турнир новой лиги Arena анонсировали в инстаграме. Поединки состоятся в киевском Дворце спорта, а имена соперников украинских звезд пока держат в секрете.
Почему это настоящая сенсация?
Для Беленюка этот поединок станет первым после завершения легендарной карьеры в греко-римской борьбе, где он собрал полный комплект олимпийских наград.
Насибов, который дважды завоевывал серебро Олимпиад, также впервые рискнет в октагоне, открывая совершенно новый этап в карьере.
Объявление об участии титулованных украинцев уже вызвало большой ажиотаж, ведь переход таких спортсменов в ММА может стать одним из самых громких событий года в украинских единоборствах.
Что известно о Беленюке и Насибове?
- Жан Беленюк – один из самых титулованных спортсменов в истории независимой Украины. Он собрал полную коллекцию наград на Олимпийских играх, говорится на сайте ESPN. В частности, в его активе "золото" Олимпиады-2020 в Токио.
- После завершения активной спортивной карьеры Беленюк остался в публичном пространстве. С 2019 года он является народным депутатом Украины, а также участвует в развитии спорта и поддержке украинских атлетов на государственном уровне.
- Парвиз Насибов является двукратным серебряным призером Олимпийских игр – в 2020 и 2024 годах. В этом году он решил пропустить чемпионат Европы, чтобы лучше подготовиться к мировому первенству.