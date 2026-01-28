Беленюк вважає, що позиція Ломаченка щодо війни в Україні поки що незрозуміла. Водночас він підкреслив талант боксера, повідомляє Sport-Express.ua.
Що Беленюк сказав про позицію Ломаченка?
Беленюк зазначив, що боксер під час повномасштабного вторгнення рідко коментує війну.
Лише одного разу він опублікував фото у військовій формі, що було незвично для його сторінки.
Жан Беленюк зазначив, що позиція Василя Ломаченка щодо війни в Україні залишається не зовсім зрозумілою, оскільки боксер майже не дає інтерв'ю на цю тему, і йому бракує інформації, щоб повністю оцінити його погляди.
Водночас він додав, що Ломаченко є видатним спортсменом, хоча, на його думку, не повністю розкрив свій талант через різні обставини.
Що раніше Беленюк говорив про Ломаченка?
Влітку 2025 року Жан Беленюк уже коментував позицію Ломаченка, відреагувавши на його конфлікт із волонтерами Сергієм Стерненком і Сергієм Притулою.
Беленюк не підтримав образи на адресу боксера, проте назвав його боягузом і опублікував у фейсбуці фото Ломаченка у військовій формі, запитавши, від кого він планував захищати Україну на початку війни.
Це стало реакцією на те, що Ломаченко у дописі про обстріл Білгорода-Дністровського не звинуватив у нападі Росію, що викликало шквал критики після 23 червня 2025 року.
Ломаченко закрив свій інстаграм для користувачів з України, практично не пише про війну та не називає Росію агресором, а більшість його дописів присвячені релігійній тематиці на підтримку російської церкви.
- 5 червня 2025 року Василь Ломаченко офіційно заявив про завершення виступів на професійному рівні.