Беленюк вважає, що позиція Ломаченка щодо війни в Україні поки що незрозуміла. Водночас він підкреслив талант боксера, повідомляє Sport-Express.ua.

Що Беленюк сказав про позицію Ломаченка?

Беленюк зазначив, що боксер під час повномасштабного вторгнення рідко коментує війну.

Лише одного разу він опублікував фото у військовій формі, що було незвично для його сторінки.

Жан Беленюк зазначив, що позиція Василя Ломаченка щодо війни в Україні залишається не зовсім зрозумілою, оскільки боксер майже не дає інтерв'ю на цю тему, і йому бракує інформації, щоб повністю оцінити його погляди.

Водночас він додав, що Ломаченко є видатним спортсменом, хоча, на його думку, не повністю розкрив свій талант через різні обставини.

Що раніше Беленюк говорив про Ломаченка?

  • Влітку 2025 року Жан Беленюк уже коментував позицію Ломаченка, відреагувавши на його конфлікт із волонтерами Сергієм Стерненком і Сергієм Притулою.

  • Беленюк не підтримав образи на адресу боксера, проте назвав його боягузом і опублікував у фейсбуці фото Ломаченка у військовій формі, запитавши, від кого він планував захищати Україну на початку війни.

  • Це стало реакцією на те, що Ломаченко у дописі про обстріл Білгорода-Дністровського не звинуватив у нападі Росію, що викликало шквал критики після 23 червня 2025 року.

  • Ломаченко закрив свій інстаграм для користувачів з України, практично не пише про війну та не називає Росію агресором, а більшість його дописів присвячені релігійній тематиці на підтримку російської церкви.

  • 5 червня 2025 року Василь Ломаченко офіційно заявив про завершення виступів на професійному рівні.