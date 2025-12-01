Колишній боксер розповів про своє рішення повісити рукавички на цвях. Виявилося, що він хотів це зробити ще раніше, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі WBO.
Читайте також Один з найкращих боксерів світу назвав чинного бійця, який кращий за Усика
Чому Ломаченко завершив кар'єру?
Ексчемпіон зізнався, що мав бажання завершити з професійним спортом перед титульним поєдинком із Джорджем Камбососом. Причиною була втрата мотивації.
Перед боєм з Камбососом я хотів закінчити з боксом, тому що моєю метою було стати абсолютним чемпіоном світу. Я зрозумів, що після бою з Хейні у мене більше немає шансів, тому що це занадто довго. Це було моєю мотивацією, і я її втратив. Зрозумів, що не стану абсолютним чемпіоном – і вже всередині себе завершив із боксом,
– сказав Ломаченко.
Зазначимо, що бій з Девіном Хейні відбувся у травні 2023 року. Тоді в битві за абсолют американець виграв одностайним рішенням суддів, хоча чимало експертів переконані, що уродженця Одещини "пограбували".
Чому не завершив тоді кар'єру?
Василь розповів, що залишився в боксі після поразки від Хейні з поваги до батька. Саме йому він присвятив перемогу над Камбососом у бою, який став останнім на профі-рингу.
Мій батько хотів, щоб я зробив це ще раз, і він зателефонував мені та сказав: "Ми повинні зробити це ще раз. Ти можеш". Ця людина дала мені життя в боксі, дала мені все, що я маю. Тому моя повага змусила мене вийти на ринг ще раз. Це була моя любов і повага до нього. А після цього я закінчив боксерську кар'єру. Але і до цього я розумів, що це мій останній бій,
– повідомив Василь.
Довідка. Поєдинок Ломаченко – Камбосос відбувся у травні 2024 року. В ньому Василь переміг нокаутом в 11 раунді.
Нещодавно з'являлися розмови, що Ломаченко може провести бій з Менні Пак'яо. Проте менеджер боксера з України Егіс Клімас заявив, що спортсмену це нецікаво й він не планує повертатися на ринг.
Що відомо про боксерську спадщину Ломаченка?
Мав чудову аматорську кар'єру, здобувши 395 перемог у 396 боях. Василь є дворазовим олімпійським чемпіоном (Пекін-2008 і Лондон-2012), а також двічі ставав переможцем ЧС та одного разу тріумфував на континентальній першості.
На профі-рингу Ломаченко дебютував у 2013 році й одразу здобув чемпіонський титул за версією WBO International у напівлегкій вазі.
Загалом ставав чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. На професійному рівні він провів 21 поєдинок, у яких переміг 18 разів і зазнав трьох поразок (дані BoxRec).