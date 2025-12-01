Колишній боксер розповів про своє рішення повісити рукавички на цвях. Виявилося, що він хотів це зробити ще раніше, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі WBO.

Чому Ломаченко завершив кар'єру?

Ексчемпіон зізнався, що мав бажання завершити з професійним спортом перед титульним поєдинком із Джорджем Камбососом. Причиною була втрата мотивації.

Перед боєм з Камбососом я хотів закінчити з боксом, тому що моєю метою було стати абсолютним чемпіоном світу. Я зрозумів, що після бою з Хейні у мене більше немає шансів, тому що це занадто довго. Це було моєю мотивацією, і я її втратив. Зрозумів, що не стану абсолютним чемпіоном – і вже всередині себе завершив із боксом,

– сказав Ломаченко.

Зазначимо, що бій з Девіном Хейні відбувся у травні 2023 року. Тоді в битві за абсолют американець виграв одностайним рішенням суддів, хоча чимало експертів переконані, що уродженця Одещини "пограбували".

Чому не завершив тоді кар'єру?

Василь розповів, що залишився в боксі після поразки від Хейні з поваги до батька. Саме йому він присвятив перемогу над Камбососом у бою, який став останнім на профі-рингу.

Мій батько хотів, щоб я зробив це ще раз, і він зателефонував мені та сказав: "Ми повинні зробити це ще раз. Ти можеш". Ця людина дала мені життя в боксі, дала мені все, що я маю. Тому моя повага змусила мене вийти на ринг ще раз. Це була моя любов і повага до нього. А після цього я закінчив боксерську кар'єру. Але і до цього я розумів, що це мій останній бій,

– повідомив Василь.

Довідка. Поєдинок Ломаченко – Камбосос відбувся у травні 2024 року. В ньому Василь переміг нокаутом в 11 раунді.

Нещодавно з'являлися розмови, що Ломаченко може провести бій з Менні Пак'яо. Проте менеджер боксера з України Егіс Клімас заявив, що спортсмену це нецікаво й він не планує повертатися на ринг.

Що відомо про боксерську спадщину Ломаченка?