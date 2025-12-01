Бывший боксер рассказал о своем решении повесить перчатки на гвоздь. Оказалось, что он хотел это сделать еще раньше, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети WBO.

Почему Ломаченко завершил карьеру?

Экс-чемпион признался, что имел желание завершить с профессиональным спортом перед титульным поединком с Джорджем Камбососом. Причиной была потеря мотивации.

Перед боем с Камбососом я хотел закончить с боксом, потому что моей целью было стать абсолютным чемпионом мира. Я понял, что после боя с Хейни у меня больше нет шансов, потому что это слишком долго. Это было моей мотивацией, и я ее потерял. Понял, что не стану абсолютным чемпионом – и уже внутри себя завершил с боксом,

– сказал Ломаченко.

Отметим, что бой с Дэвином Хейни состоялся в мае 2023 года. Тогда в битве за абсолют американец выиграл единогласным решением судей, хотя многие эксперты убеждены, что уроженца Одесской области "ограбили".

Почему не завершил тогда карьеру?

Василий рассказал, что остался в боксе после поражения от Хейни из уважения к отцу. Именно ему он посвятил победу над Камбососом в бою, который стал последним на профи-ринге.

Мой отец хотел, чтобы я сделал это еще раз, и он позвонил мне и сказал: "Мы должны сделать это еще раз. Ты можешь". Этот человек дал мне жизнь в боксе, дал мне все, что у меня есть. Поэтому мое уважение заставило меня выйти на ринг еще раз. Это была моя любовь и уважение к нему. А после этого я закончил боксерскую карьеру. Но и до этого я понимал, что это мой последний бой,

– сообщил Василий.

Справка. Поединок Ломаченко – Камбосос состоялся в мае 2024 года. В нем Василий победил нокаутом в 11 раунде.

Недавно появлялись разговоры, что Ломаченко может провести бой с Мэнни Пакьяо. Однако менеджер боксера из Украины Эгис Климас заявил, что спортсмену это неинтересно и он не планирует возвращаться на ринг.

Что известно о боксерском наследии Ломаченко?