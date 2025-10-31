Речь идет о выставочном поединке Василия Ломаченко против культового филиппинца Мэнни Пакьяо. Менеджер украинского экс-боксера Эгис Климас отреагировал на данную информацию о возможном поединке в прессе, пишет 24 Канал со ссылкой на Spin.ph.

Состоится ли бой Ломаченко – Пакьяо?

По его словам, Ломаченко вообще не интересен такой поединок. Василий закончил профессиональную карьеру боксера и занимается другими делами.

Нам это неинтересно, независимо от того, или это настоящий бой, или показательный. Василий завершил карьеру и занимается другими делами в своей жизни,

– заявил Климас.

Интересно, что ранее сам "Пак Мэн" в комментарии DAILY TRIBUNE подтвердил информацию о противостоянии с Ломаченко. Он сообщил, что идет процесс подготовки к выставочному бою, который якобы запланирован на декабрь 2025-го и состоится в США.

Что известно о статистике Ломаченко и Пакьяо?