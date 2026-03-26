Національний олмпійський комітет України опублікувало дитячі та архівні фотографії наших спортсменів. На них можна побачити, якими вони були на початку своєї спортивної кар'єри.

Як виглядали українські спортсмени у дитинстві?

НОК повідомляє, що підібрали архівні фото спортсменів із дитинства. За їхніми словами, тоді ніхто не міг уявити, що їхні імена згодом вигукуватимуть переповнені стадіони, а вся країна стежитиме за їхніми виступами.

Великі перемоги починаються з маленької мрії. Кожне олімпійське золото, світовий рекорд чи нагорода міжнародних змагань мають свій початок . Він – у перших невпевнених кроках на доріжці, першому влучному пострілі на вогневому рубежі, збитих колінках на стадіоні чи хвилюванні перед найпершим стартом у житті,

– пише НОК у своїх соціальних мережах.

Вони підписали фотографії спортсменів тематичними висловами, що відображають їхній шлях і досягнення.

Ярослава Магучіх (Стрибки у висоту)

Олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи, а також рекордсменка світу в стрибках у висоту.

20 березня 2026 року на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні в Торуні (Польща) Магучіх знову здобула золоту медаль у стрибках у висоту, підкоривши планку на 2,01 метра, а її співвітчизниця Юлія Левченко стала срібною призеркою.

Ярослава Магучіх / Фото НОК України

Ольга Харлан (Фехтування)

Українська фехтувальниця, дворазова олімпійська чемпіонка та одна з найвидатніших спортсменок у фехтуванні, має в кар'єрі кілька титулів чемпіонки світу й Європи та шість олімпійських медалей – найбільше серед українських атлетів.

Нещодавно вона оголосила в інстаграм про свою вагітність і разом із нареченим, італійським фехтувальником Луїджі Самеле, розкрила стать майбутньої дитини – у пари буде донька.

Ольга Харлан / Фото НОК України

Олександр Хижняк (Бокс)

Він багаторазовий чемпіон світу та Європи серед аматорів, дворазовий чемпіон Європейських ігор та срібний призер Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.

На Олімпіаді‑2024 у Парижі Хижняк став олімпійським чемпіоном у ваговій категорії до 80 кілограмів – приніс Україні золоту медаль боксу.

Його перший професійний бій відбувся 21 березня 2026 року у селі Лісники під Києвом в рамках вечора боксу, організованого промоутерською компанією Usyk 17 Promotions під головуванням Олександра Усика. У дебютному поєдинку він зустрівся з колумбійцем Вільмером Бароном і здобув перемогу.

Олександр Хижняк / Фото НОК України

Еліна Світоліна (Теніс)

Одна з найуспішніших спортсменок України: має 19 титулів WTA, у тому числі перемогу на WTA Finals 2018, а її найвищий рейтинг – № 3 у світі.

У 2026 році Світоліна повернулася до топ‑10 WTA після перерви, взятої у 2022‑му, і має за плечима півфінал Відкритого чемпіонату Австралії.

Нещодавно вона виступала на турнірі WTA 1000 у Маямі, де, попри ранній виліт, завдяки результатам підніметься на 7‑ме місце у світовому рейтингу.

Еліна Світоліна / Фото НОК України

Олег Верняєв (Спортивна гімнастика)

Чемпіон Олімпійських ігор 2016 у Ріо-де-Жанейро в багатоборстві на паралельних брусах та срібний призер у багатоборстві. Має численні титули на чемпіонатах світу та Європи, зокрема золоті медалі в опорному стрибку і багатоборстві. Один із найуспішніших спортсменів України в чоловічій гімнастиці

Олег Верняєв / Фото НОК України

Валя та Віта Семеренко (Біатлон)

Обидві є багатократними призерками Чемпіонатів світу та етапів Кубка світу з біатлону, а Валя – олімпійська чемпіонка в естафеті 2014 року в Сочі.

Віта та Валя Семеренко / Фото НОК України

Ганна Різатдінова (Художня гімнастика)

Вона спеціалізується на художній гімнастиці та є бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2016 у Ріо-де-Жанейро, а також багатократною чемпіонкою Чемпіонатів світу та Європи.

Ганна Різатдінова / Фото НОК України

Дмитро Підручний (Біатлон)

Він олімпійський чемпіон 2022 року в естафеті, а також багаторазовий призер Чемпіонатів світу та етапів Кубка світу.

Дмитро Підручний / Фото НОК України

Юлія Джима (Біатлон)

Вона олімпійська чемпіонка 2014 року в естафеті, багатократна призерка Чемпіонатів світу та етапів Кубка світу, відома своєю точністю на стрільбі та стабільними результатами в гонках.

Юлія – одна з найуспішніших спортсменок України в біатлоні останнього десятиліття.

Юлія Джима / Фото НОК України

Кирило Марсак (Фігурист)

Він є чотириразовим чемпіоном України в чоловічому одиночному катанні і здобув для України ліцензію на зимові Олімпійські ігри 2026 у Мілані‑Кортіні.

На своїй першій Олімпіаді‑2026 Марсак встановив особистий рекорд у короткій програмі та достроково кваліфікувався до довільної фрістайлу, що стало найкращим результатом для України у цій дисципліні за багато років.

Він присвятив свій прокат батькові, який служить у Силах оборони України.

Кирило Марсак / Фото НОК України

Таїсія Онофрійчук (Художня гімнастика)

Абсолютна чемпіонка Європи‑2025 у багатоборстві, перша з України за 28 років, а також бронзова призерка чемпіонату світу‑2025 у вправах зі стрічкою.

Таїсія Онофрійчук / Фото НОК України

У 2024 році на дебютних для себе Літніх Олімпійських іграх вийшла у фінал і фінішувала 9‑ю в індивідуальному багатоборстві.

У сезоні 2025 здобула історичну перемогу в Кубку світу з художньої гімнастики в багатоборстві – першій для українки в історії цього турніру.