Українська фехтувальниця поділилася атмосферною фотосесією на своїй сторінці в інстаграмі. Харлан продемонструвала ніжний образ, акцентувавши увагу на особливому періоді свого життя.

Як змінилася Харлан?

Ольга Харлан опублікувала серію світлин, на яких постала у лаконічній чорній сукні, що підкреслює її фігуру та помітно округлий животик. На фото спортсменка ніжно обіймає живіт і позує перед камерою у мінімалістичному образі.

У підписі до кадрів майбутня мама зізналася, що переживає особливий період. За словами фехтувальниці, це один із найпрекрасніших і водночас хвилюючих етапів у її житті.

Хто батько дитини?

Дитину Ольга Харлан чекає від свого нареченого – 38-річного італійського шабліста Луїджі Самеле.

Спортсмен є призером Олімпійських ігор і багаторазовим чемпіоном Європи з фехтування.

З батьком майбутньої дитини Харлан ще не одружена, а заручилися вони у вересні 2024. Рік тому вона казала, що хоче весілля з українськими традиціями.

Спортивні досягнення Ольги Харлан