Украинская фехтовальщица поделилась атмосферной фотосессией на своей странице в инстаграме. Харлан продемонстрировала нежный образ, акцентировав внимание на особом периоде своей жизни.

Как изменилась Харлан?

Ольга Харлан опубликовала серию фотографий, на которых предстала в лаконичном черном платье, что подчеркивает ее фигуру и заметно округлый животик. На фото спортсменка нежно обнимает живот и позирует перед камерой в минималистичном образе.

В подписи к кадрам будущая мама призналась, что переживает особый период. По словам фехтовальщицы, это один из самых прекрасных и одновременно волнующих этапов в ее жизни.

Кто отец ребенка?

Ребенка Ольга Харлан ждет от своего жениха – 38-летнего итальянского саблиста Луиджи Самеле.

Спортсмен является призером Олимпийских игр и многократным чемпионом Европы по фехтованию.

С отцом будущего ребенка Харлан еще не замужем, а обручились они в сентябре 2024. Год назад она говорила, что хочет свадьбу с украинскими традициями.

Спортивные достижения Ольги Харлан