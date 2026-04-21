Создание фильма осуществляют UnitedContentHUB и Starlight Media при поддержке Национального олимпийского комитета Украины. 24 Канал расскажет, что уже известно об этом проекте.

Смотрите также Олимпийская чемпионка Харлан сделала заявление о волнующем времени в жизни

Что известно о фильме об Ольге Харлан?

Харлан поделилась планами создания фильма, который будет раскрывать не только ее спортивные достижения, но и личные испытания и моменты, меняющие жизнь.

По ее словам, цель фильма – передать историю максимально честно, без прикрас, но с верой в то, что правдивые истории могут вдохновлять.

Я ожидаю, что наш фильм станет не просто пересказом фактов, а живой эмоцией, чтобы каждый, кто его увидит, почувствовал энергию, которую я не раз находила в критические моменты, и понял, что мы все способны пройти через многое, если не сдаемся,

– добавила спортсменка.

Над сценарием работает Мария Ткачук в сотрудничестве с голливудским коллегой Стивом Капланом. Создатели фильма убеждены, что лента найдет отклик у широкой аудитории не только в Украине, но и за ее пределами.

Особое внимание они уделяют теме гибридной российской агрессии и путям ее противодействия.

Наша Оля – пример того, как внутренняя стойкость и принципиальность могут стать оружием не менее мощным, чем сабля. Для меня, как для ее тренера, это большая гордость – видеть, как ее путь выходит за пределы спортивного зала и становится символом борьбы за достоинство, правду и страну,

– сказал Вадим Гутцайт.

Пока не раскрывают ни название фильма, ни актерский состав. В частности, пока неизвестно, кто исполнит роль Ольги Харлан.

Премьера ленты в национальном прокате запланирована на начало 2027 года.

Какие последние новости известны об Ольге Харлан?