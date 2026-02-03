Спортсменка объявила об интересной новости у себя на странице в инстаграм. Ольга сняла видео вместе со своим женихом Луиджи Самеле.
Что произошло у Харлан?
Как стало понятно из поста, Харлан объявила о своей беременности. Фехтовальщица погладила свой живот, после чего поцеловала свою вторую половинку.
"Лучший раздел скоро начнется", – подписала пост Харлан. Поэтому в ближайшее время 35-летнюю спортсменку не стоит ожидать на международных соревнованиях.
Харлан сообщает о беременности: смотреть видео
Что известно об отношениях Харлан и Самеле?
Отметим, что Ольга и Луиджи начали встречаться еще в 2019 году. До этого украинка уже была замужем за призером чемпионатов мира и Европы Дмитрием Бойко.
С ним Харлан провела четыре года вместе. Луиджи Самеле также является фехтовальщиком, который выигрывал чемпионаты Европы и был призером на чемпионате мира.
В 2012 году итальянец получил "бронзу" на Олимпийских играх. В 2024-м Самеле сделал Харлан предложение, но с празднованием свадьбы пока не торопятся. Об этом она рассказала во время шоу "Кто знает?" на Новом канале.
Что известно об Ольге Харлан?
- Фехтовальщица из Николаева является одной из лучших спортсменок Украины в истории. Девушка завоевала целых шесть медалей на Олимпийских играх.
- По этому показателю Харлан стала рекордсменкой Украины, опередив предательницу Яну Клочкову. На счету Ольги два "золота", одно "серебро" и три "бронзы".
- Харлан активно помогает Родине в войне против России в информационной и благотворительной сферах. Ольга отказывается здороваться с россиянами и выступает против их возвращения в спорт.
- Также фехтовальщица продала свою саблю за 230 тысяч долларов. Эти деньги она отправила на закупку дистанционно управляемых боевых систем для украинской пехоты.
- К слову, в 2020 году американская компания Mattel выпустила персональную куклу в точной копии Ольги Харлан. Она вошла в серию Barbie Role Models.