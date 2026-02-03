Спортсменка оголосила про цікаву новину у себе на сторінці в інстаграм. Ольга зняла відео разом зі своїм нареченим Луїджі Самеле.
До теми Секс на Олімпіаді та кохання з Італії: топ 10 цікавих фактів про Ольгу Харлан
Що сталось у Харлан?
Як стало зрозуміло з поста, Харлан оголосила про свою вагітність. Фехтувальниця погладила свій живіт, після чого поцілувала свою другу половинку.
"Найкращий розділ скоро почнеться", – підписала пост Харлан. Тож найближчим часом 35-річну спортсменку не варто очікувати на міжнародних змаганнях.
Харлан повідомляє про вагітність: дивитися відео
Що відомо про стосунки Харлан та Самеле?
Відзначимо, що Ольга та Луїджі почали зустрічатися ще у 2019 році. До цього українка вже мала шлюб із призером чемпіонатів світу та Європи Дмитром Бойком.
Із ним Харлан провела чотири роки разом. Луїджі Самеле також є фехтувальником, який вигравав чемпіонати Європи та був призером на чемпіонаті світу.
У 2012 році італієць здобув "бронзу" на Олімпійських іграх. У 2024-му Самеле зробив Харлан пропозицію, але зі святкуванням весілля поки не квапляться. Про це вона розповіла під час шоу "Хто знає?" на Новому каналі.
Що відомо про Ольгу Харлан?
- Фехтувальниця з Миколаєва є однією з найкращих спортсменок України в історії. Дівчина завоювала аж шість медалей на Олімпійських іграх.
- За цим показником Харлан стала рекордсменкою України, випередивши зрадницю Яну Клочкову. На рахунку Ольги два "золота", одне "срібло" та три "бронзи".
- Харлан активно допомагає Батьківщині у війні проти Росії в інформаційній та благодійній сферах. Ольга відмовляється вітатися із росіянами та виступає проти їх повернення у спорт.
- Також фехтувальниця продала свою шаблю за 230 тисяч доларів. Ці гроші вона відправила на закупівлю дистанційно керованих бойових систем для української піхоти.
- До слова, у 2020 році американська компанія Mattel випустила персональну ляльку у точної копії Ольги Харлан. Вона увійшла до серії Barbie Role Models.