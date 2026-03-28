Український фехтувальник Роман Свічкар вперше у кар'єрі виграв індивідуальні змагання етапу Кубка світу, здобувши "золото" в Астані. Про це інформує НОК України.
Що відомо про перемогу Свічкара?
У фінальному поєдинку Кубка світу українець зустрівся з казахстанцем Русланом Курбановим і здобув перемогу з рахунком 15:12, впевнено закривши турнір на першому місці. Для нього це вже друга медаль на змаганнях такого рівня, але перша найвищого ґатунку.
На шляху до "золота" Свічкар також переміг бронзового призера Олімпіади-2024 Мохаммеда Ель Саєда з Єгипту з рахунком 15:7.
Серед чоловіків Свічкар став першим українцем, який досяг цього з 2022 року, тоді Володимир Станкевич здобув перемогу на етапі Кубка світу з фехтування на шпагах у Тбілісі у травні.
Здобуте золото стало для нього першою перемогою на Кубку світу в кар'єрі, тоді як раніше він мав бронзову нагороду, яку виборов у 2019 році на етапі в швейцарському Берні. У 2025 році він також здобув титул чемпіона Європи з фехтування.
Ця перемога стала першим "золотом" для збірної України у поточному сезоні Кубка світу з фехтування та першою золотом на турнірі такого рівня за два роки.
Востаннє українські шпажисти ставали чемпіонами на етапах Кубка світу у травні 2022 року, а останню золоту медаль на турнірі цього рівня здобула Ольга Харлан у лютому 2024 року.
Також востаннє українські фехтувальники ставали медалістами етапів у травні 2025 року, коли Влада Харькова виборола "бронзу" на шпагах.
Що відомо про Романа Свічкаря?
За даними Вікіпедії, Роман розпочав міжнародну кар'єру ще юніором і з 2017 року виступає за збірну України.
У 2018 році здобув бронзу чемпіонату світу, тривалий час боровся за медалі Кубка світу та представляв країну на командних і індивідуальних змаганнях.
У 2025 році став чемпіоном Європи в індивідуальному розряді та мав виступи на Олімпійських іграх.