Право проведення змагань столиця балтійської країни отримала ще у 2024-ому. Але все зіпсувало ганебне рішення знизити вимоги до "нейтральності" спортсменів, пише ERR.
Чому Естонія не зможе провести Євро з фехтування?
Естонська федерація розповіла виданню Ohtuleht, що причиною рішення FIE стала принципова позиція влади держави. Росіянам та білорусам не гарантували отримання віз для в'їзду до країни. Спортсмени, пов'язані з кремлівським режимом та російською армією-окупантом, мали опинитися за бортом змагань.
Чому росіяни та білоруси допущені до Євро з фехтування?
Міжнародна федерація фехтування зайняла відверто проросійську позицію і максимально спростила атлетам з Росії та Білорусі отримання "нейтрального" статусу для участі у міжнародних турнірах.
Спортсменам навіть не треба доводити, що вони не пов'язані з військовими організаціями та диктаторськими режимами – достатньо підписати "декларацію засудження війни".
У грудні FIE пішла на ще більш цинічний крок, допустивши до змагань під прапором та з національними символами кадетів і юніорів. Таке ганебне рішення українська фехтувальниця Ольга Харлан в інстаграмі назвала "неприйнятною підтримкою агресії".
Де тепер пройде Євро з фехтування?
- Змагання перенесли до Франції, яка, очевидно, не має нічого проти приїзду в свою країну росіян та білорусів, які мають військові звання в армії-вбивці.
- Турнір відбудеться з 16 до 21 червня у місті Антоні.