Російська шаблістка Яна Єгорян опублікувала відео в інстаграмі. На ньому вона позує у футболці із зображенням міжнародного злочинця Володимира Путіна, пише 24 Канал з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Як російська шаблістка показала любов до Путіна?

Єгорян отримала подарунок від Олімпійського комітету Росії. Щоб продемонструвати свою лояльність злочинній кремлівській владі, спортсменка одягнула футболку з Путіним. Що ж, кращого доказу липової "нейтральності" і не потрібно.

Російська шаблістка у футболці з Путіним: дивіться відео

Video: Neutral Russian fencer Yana Yegoryan wearing a T-shirt with Putin's image https://t.co/5gwtfhIhpV pic.twitter.com/LDMEmcnub8 — Base of Ukrainian sports | Olympics (@Ukrsportbase) September 7, 2025

Зазначимо, що FIE допустила Яну Єгорян до чемпіонату світу з фехтування, що проходив у Тбілісі. "Нейтральна спортсменка" має звання лейтенанта російської армії та нагороджена орденом "Укріплення бойової співдружності".

Як росіян зустріли на ЧС-2025 з фехтування у Тбілісі?