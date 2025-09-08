Российская саблистка Яна Егорян опубликовала видео в инстаграме. На нем она позирует в футболке с изображением международного преступника Владимира Путина, пишет 24 Канал со ссылкой на База украинского спорта.
Как российская саблистка показала любовь к Путину?
Егорян получила подарок от Олимпийского комитета России. Чтобы продемонстрировать свою лояльность преступной кремлевской власти, спортсменка надела футболку с Путиным. Что ж, лучшего доказательства липовой "нейтральности" и не нужно.
Российская саблистка в футболке с Путиным: смотрите видео
Отметим, что FIE допустила Яну Егорян к чемпионату мира по фехтованию, проходившему в Тбилиси. "Нейтральная спортсменка" имеет звание лейтенанта российской армии и награждена орденом "Укрепление боевого содружества".
Как россиян встретили на ЧМ-2025 по фехтованию в Тбилиси?
- Российским фехтовальщикам в Тбилиси организовали "теплый" прием.
- В столице Грузии состоялись протесты из-за присутствия атлетов из страны-агрессора.
- Возле отеля, в котором жили "нейтральные" спортсмены, митингующие развернули баннер с надписью: "Российские св*ни, здесь вам не рады.