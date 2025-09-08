Российская саблистка Яна Егорян опубликовала видео в инстаграме. На нем она позирует в футболке с изображением международного преступника Владимира Путина, пишет 24 Канал со ссылкой на База украинского спорта.

Читайте также Украинская фехтовальщица проигнорировала россиянку на подиуме чемпионата мира

Как российская саблистка показала любовь к Путину?

Егорян получила подарок от Олимпийского комитета России. Чтобы продемонстрировать свою лояльность преступной кремлевской власти, спортсменка надела футболку с Путиным. Что ж, лучшего доказательства липовой "нейтральности" и не нужно.

Российская саблистка в футболке с Путиным: смотрите видео

Video: Нейтральная российская фехтовальщица Яна Егорян в футболке с изображением Путина https://t.co/5gwtfhIhpV pic.twitter.com/LDMEmcnub8 - База украинского спорта | Олимпиада (@Ukrsportbase) 7 сентября, 2025 г

Отметим, что FIE допустила Яну Егорян к чемпионату мира по фехтованию, проходившему в Тбилиси. "Нейтральная спортсменка" имеет звание лейтенанта российской армии и награждена орденом "Укрепление боевого содружества".

Как россиян встретили на ЧМ-2025 по фехтованию в Тбилиси?