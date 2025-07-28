Во время церемонии награждения Комащук отказалась фотографироваться на подиуме вместе с россиянкой. Яна Егорян в статусе "нейтральной" получила "золото", пишет 24 Канал со ссылкой на НОК Украины.

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Достойный поступок украинки

Алина Комащук решительно отказалась стать рядом с Яной Егорян, представительницей России, которая выступала под нейтральным флагом и завоевала "золото".

Несмотря на то, что Егорян является действующей военнослужащей, а именно лейтенантом армии ВС РФ, она была допущена к участию Международной федерацией фехтования (FIE).

Бронза Комащук стала уже третьей медалью в активе сборной Украины на ЧМ-2025. Ранее достижениями отметились Никита Кошман ("бронза") и Влада Харькова ("золото").

Напомним, что после добытой золотой медали Влада Харькова отказалась от фото с россиянином.