Накануне в столице Грузии возле Олимпийского дворца спорта состоялась акция протеста против участия атлетов из страны-агрессора. Они протестовали и на соревновательной арене, где "отличились" местные полицейские и охранники, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что произошло на арене в Тбилиси?

Во время поединков россиянок Яны Егорян и Александры Михайловой три болельщика с флагами Грузии и Украины громко выкрикивали различные лозунги. Они четко выражали свою позицию относительно допуска россиян и отношения к этой стране.

После этого позорное поведение продемонстрировала охрана, которая отвечала за безопасность на турнире. Она вместе с полицией задержала этих болельщиков и силой вывела их с арены.

Отмечается, что за ее пределами протестующих отпустили. Несмотря на это они остались стоять у входа и уже оттуда демонстрировали свою позицию относительно позорной ситуации.



Фанатов вывели с арены за протесты из-за допуска россиян к ЧМ по фехтованию / Фото росСМИ

Справка. Международная федерация фехтования допустила к турниру в нейтральном статусе, среди других, Софию Великую и Яну Егорян. Они имеют непосредственную связь с российскими вооруженными силами, что противоречит рекомендациям МОК по допуску нейтральных атлетов.

Напомним, что Влада Харькова стала чемпионкой мира по фехтованию на шпаге, одержав в финале победу над эстонкой Катриной Лехис. Во время церемонии награждения она отказалась делать совместное фото с россиянином.