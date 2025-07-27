На фоне скандального допуска спортсменов из России и Беларуси в Тбилиси возникли протесты. В ночь на 27 июля в столице Грузии митингующие начали выходить на улицы, пишет 24 канал со ссылкой на Федерацию фехтования Украины.

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Почему возникли протесты в Грузии?

В 4 утра грузинские протестующие запустили салют возле отеля, где живут фехтовальщики вражеской страны.

Митингующие также развернули баннер с надписью: "Российские свиньи, здесь вам не рады. Сегодня фейерверк, а завтра будут "Грады".

Грузины устроили митинг из-за россиян:

Жители Тбилиси, а также украинцы собрались также днем 27 июля возле Олимпийского дворца спорта. Протестующие возмущены тем, что россияне выступают на соревнованиях вместе с представителями цивилизованного мира.

Напомним, что Международная федерация фехтования допустила фехтовальщиков из вражеской страны под "нейтральным" флагом, которые имеют связь с российской оккупационной армией. В частности, офицеров Софию Великую и Яну Егорян.

Ранее сообщалось о том, что Юлия Бакастова победила Софию Великую из России на чемпионате мира 2025 по фехтованию в Тбилиси. Украинская фехтовальщица нанесла решающий удар.