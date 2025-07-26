Двукратная олимпийская чемпионка София Великая имеет звание майора российской захватнической армии. Поэтому поединок против такой "нейтралки" был принципиальным для украинки Юлии Бакастовой, пишет 24 Канал.

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Майор российской армии пошла за кораблем

Соперницы боролись за выход в 1/32 финала чемпионата мира. В драматической борьбе победу одержала украинская саблистка. Судьбу встречи решил последний удар, который исполнила Бакастова.

Видео решающего удара Бакастовой

Отметим, что в 2018 году София Великая была в инициативной группе, которая выдвинула кандидатом в президенты России международного преступника Владимира Путина. В 2024 году, когда полномасштабная война в Украине длилась уже два года, Великая стала доверенным лицом кремлевского диктатора на так называемых выборах президента России.

В 2025 году Великая попала в санкционный список Украины, который подписал Владимир Зеленский.

Несмотря на такой букет "достижений", Международная федерация фехтования допустила майора оккупационной армии к международным соревнованиям.

Напомним, что чемпионкой мира по фехтованию на шпаге стала украинка Влада Харькова, которая в финале победила эстонку Катрину Лехис.