Дворазова олімпійська чемпіонка Софія Велика має звання майора російської загарбницької армії. Тож поєдинок проти такої "нейтралки" був принциповим для українки Юлії Бакастової, пише 24 Канал.

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Майор російської армії пішла за кораблем

Суперниці боролися за вихід в 1/32 фіналу чемпіонату світу. У драматичній боротьбі перемогу здобула українська шаблістка. Долю зустрічі вирішив останній удар, який виконала Бакастова.

Відео вирішального удару Бакастової

Зазначимо, що у 2018 році Софія Велика була в ініціативній групі, яка висунула кандидатом в президенти Росії міжнародного злочинця Володимира Путіна. У 2024 році, коли повномасштабна війна в Україні тривала вже два роки, Велика стала довіреною особою кремлівського диктатора на так званих виборах президента Росії.

У 2025 році Велика потрапила в санкційний список України, який підписав Володимир Зеленський.

Попри такий букет "досягнень", Міжнародна федерація фехтування допустила майора окупаційної армії до міжнародних змагань.

Нагадаємо, що чемпіонкою світу з фехтування на шпазі стала українка Влада Харькова, яка у фіналі перемогла естонку Катріну Лехіс.