Право проведения соревнований столица балтийской страны получила еще в 2024-м. Но все испортило позорное решение снизить требования к "нейтральности" спортсменов, пишет ERR.

Смотрите также "Нейтральная" российская саблистка похвасталась футболкой с Путиным: скандальное видео

Почему Эстония не сможет провести Евро по фехтованию?

Эстонская федерация рассказала изданию Ohtuleht, что причиной решения FIE стала принципиальная позиция властей государства. Россиянам и белорусам не гарантировали получение виз для въезда в страну. Спортсмены, связанные с кремлевским режимом и российской армией-оккупантом, должны были оказаться за бортом соревнований.

Почему россияне и белорусы допущены к Евро по фехтованию?

Международная федерация фехтования заняла откровенно пророссийскую позицию и максимально упростила атлетам из России и Беларуси получение "нейтрального" статуса для участия в международных турнирах.

Спортсменам даже не надо доказывать, что они не связаны с военными организациями и диктаторскими режимами – достаточно подписать "декларацию осуждения войны".

В декабре FIE пошла на еще более циничный шаг, допустив к соревнованиям под флагом и с национальными символами кадетов и юниоров. Такое позорное решение украинская фехтовальщица Ольга Харлан в инстаграме назвала "неприемлемой поддержкой агрессии".

Где теперь пройдет Евро по фехтованию?