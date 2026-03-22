Как отметил Александр в заметке в инстаграме, через новую должность в Полесье он собирается реально влиять на украинский футбол. В частности на тот его аспект, который недавно вызвал у житомирян бурную негативную реакцию.

Какие полномочия будут у Усика в должности вице-президента Полесья?

Усик назвал свое назначение первым вице-президентом "новым разделом" и отметил, что это для него возможность усиливать и развивать украинский спорт на еще более высоком уровне.

Я всегда говорил: сила - в дисциплине, честности и команде. Эти принципы остаются со мной и здесь,

– подчеркнул Усик.

Александр утверждает, что одной из первых его задач в клубе и Украинской Премьер-лиге будет проведение судейской реформы.

Почему Усик будет заниматься проблемой судейства?

Полесье недавно оказалось в эпицентре большой дискуссии о качестве украинского арбитража после того, как в матче УПЛ с Динамо судейская бригада во главе с Николаем Балакиным, по мнению клуба, допустила две грубые ошибки в пользу киевлян, которые прямо повлияли на результат.

Официальные лица Полесья разнесли арбитров за их работу, требовали реакции со стороны Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола, а к дискуссии подключился и сам Александр Усик, который критически оценил уровень судейства.

Какую связь Усик имеет с Полесьем?