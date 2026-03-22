Лапин не рисковал проиграть три своих пояса, ведь они не стояли на кону поединка с латвийцем Кристапсом Бульмейстерсом. Несмотря на это, боксер показал заряженность и завершил дело уже в первом раунде, пишет "Трибуна".

Как Даниэль Лапин выступил на вечере бокса Александра Усика?

Главное событие вечера длилось всего полторы минуты. Латвиец, который до того потерпел уже четыре поражения в профессиональной карьере, оказался не ровней украинцу.

Лапин эффектно отправил соперника в нокаут и сохранил свой статус непобедимого боксера. По данным BoxRec, это была уже пятая досрочная победа для украинца, который является сыном заслуженного тренера Сергея Лапина.

Как прокомментировал Лапин победу над Бульмейстерсом?

Успех в бою, который имел лишь рейтинговый статус и не угрожал поясам WBO International, IBF Intercontinental и WBA Intercontinental, принадлежащих Лапину, стал для 28-летнего спортсмена лишь маленьким шагом на пути к большой мечте.

Моя цель – стать абсолютным чемпионом мира. Я к ней иду и делаю все возможное. Для меня большая честь уже 5 лет работать вместе с Александром Усиком. Я хочу повторить его путь. Мне нравятся тяжелые тренировки. Результат потом – это уже как вишенка на торте,

– заявил Лапин после победы.

