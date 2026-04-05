Поединок длился все 12 раундов. После поражения Чисора заявил, что нанес своему сопернику серьезные травмы, пишет "Чемпион" со ссылкой на Fight Hub TV.

Что сказал Чисора?

Британский супертяжеловес похвалил Уайлдера после боя, однако добавил, что поединок был равный и Деонтею сильно досталось.

Он заряжает удар, это видно. Есть определенные признаки. Но если он уже попадает, то попадает по-настоящему. Удар у него есть. Канаты были очень слабо натянуты. Я оказался на канатах, он налетел на меня, прижал к ним, и они не выдержали. Я буквально провалился сквозь них, и судья начал отсчет. За второй раз с меня сняли очко. Я люблю Деонтея, но я знаю, что сломал ему две вещи – руку и ребро, потому что сейчас он не может ни говорить, ни стоять,

– заявил Дерек Чисора.

Уайлдер ответил в ринге

Впрочем, в самом поединке ситуация сложилась иначе. Уайлдер подтвердил свой статус одного из самых опасных тяжеловесов дивизиона.

Бой завершился победой Деонтея раздельным решением судей. Один из них отдал победу Чисоре 115-112, двое других увидели успех Уайлдера 115-111 и 115-113.

Для обоих боксеров это был 50-й выход на ринг на профессиональном уровне.