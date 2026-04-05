Поєдинок тривав усі 12 раундів. Після поразки Чісора заявив, що наніс своєму супернику серйозних травм, пише "Чемпіон" з посиланням на Fight Hub TV.

Що сказав Чісора?

Британський супертяж похвалив Вайлдера після бою, однак додав, що поєдинок був рівний і Деонтею добряче дісталося.

Він заряджає удар, це видно. Є певні ознаки. Але якщо він вже влучає, то влучає по-справжньому. Удар у нього є. Канати були дуже слабко натягнуті. Я опинився на канатах, він налетів на мене, притиснув до них, і вони не витримали. Я буквально провалився крізь них, і суддя почав відлік. За другий раз з мене зняли очко. Я люблю Деонтея, але я знаю, що зламав йому дві речі – руку і ребро, бо зараз він не може ні говорити, ні стояти,

– заявив Дерек Чісора.

Вайлдер відповів у ринзі

Втім, у самому поєдинку ситуація склалася інакше. Вайлдер підтвердив свій статус одного з найнебезпечніших важковаговиків дивізіону.

Бій завершився перемогою Деонтея роздільним рішенням суддів. Один з них віддав перемогу Чісорі 115-112, двоє інших побачили успіх Вайлдера 115-111 і 115-113.

Для обох боксерів це був 50-й вихід на ринг на професійному рівні.