Сейчас же спортсмен готовится к следующему поединку и занимается любимыми делами. Одним из таких является футбол, которым Усик увлекается с детства, сообщает 24 Канал.
По теме Удар "Иван" от Усика признан лучшим нокаутом 2025 года
Как Усик сыграл в футбол?
Уже долгое время Александр поддерживает житомирское Полесье, которое сейчас проходит тренировочные сборы в Испании. Причиной является дружба с владельцем "волков" Геннадием Буткевичем.
Во время сборов клуба Усик решил присоединиться к житомирской команде и сыграл с ней в футбол. Полесье играло товарищеский матч против команды Ванкувер Уайткепс, за которую выступает легендарный Томас Мюллер.
Усик сыграл за Полесье на сборах: смотреть видео
В конце концов боксер появился на поле на 75-й минуте, заменив нападающего Николая Гайдучика. Выход Усика на поле фанаты встретили овациями, а сам Александр сразу включился в игру.
Нарезка моментов с Усиком: смотреть видео
Однако огорчить соперника из Канады боксер не смог. Полесье в итоге одержало победу со счетом 2:0 благодаря голам Назаренко и гуцуляка.
К слову, после матча Усик сделал совместное фото с Мюллером, которое было выложено в соцсетях обоих клубов. К слову, это не первое появление Усика на футбольном поле.
Александр Усик встретился с Томасом Мюллером / фото ФК Полесье
В 2022 году Александр уже играл за Полесье в матче товарищеского турнира Winter Cup. Тогда Усик также провел 15 минут на поле во встрече против ровенского Вереса.
Когда Усик выйдет в ринг?
- В июле 2025 года Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира в боксе. На счету Александра 24 победы в 24-х боях.
- Следующим соперником Александра должен был стать новозеландец Джозеф Паркер. Тот был обязательным претендентом на пояс WBO, но неожиданно потерял его в бою против Фабио Уордли.
- В итоге Усик отказался до поединка против Уордли и добровольно освободил пояс WBO в его пользу. Александр уже выбрал следующего соперника, которым должен стать Деонтей Уайлдер.
- Ожидается, что американец будет претендовать на звание чемпиона по версии WBC. Сейчас стороны ведут переговоры по организации поединка, который должен пройти в мае или летом 2026 года.