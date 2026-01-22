Объединенный чемпион мира был номинирован на награду "Нокаут года". В конце концов именно он ее получил, сообщает сайт организации WBC.

Читайте также "Он еще с такими не дрался": звезда бокса спрогнозировал Усику первое поражение в карьере

За что получил награду Усик?

Александр совершил свой мощный удар 19 июля в единственном своем бою 2025 года. Тогда украинский боксер сражался с Даниэлем Дюбуа за статус абсолютного чемпиона мира.

Украинец ярко нокаутировал британского панчера, отобрав у него титул IBF. Победу он одержал в пятом раунде.

Сначала Усик отправил Дюбуа в нокдаун. Британец смог подняться, но уже в следующей атаке украинский чемпион нокаутировал "Динамита", выполнив правый хук, а затем добавил удар левой рукой.

Усик доказал, что, кроме мастерской техники, он также обладает силой завершающего удара. Украинец зрелищно остановил такого гиганта, как Дюбуа, ударом руки, который стал идеальным завершением грозного выступления в супертяжелом весе,

– говорится в сообщении.

Как Усик нокаутировал Дюбуа: смотрите видео

К слову. Это был реванш между бойцами. Впервые они дрались в 2023 году и украинец также победил досрочно.

Отметим, что сам украинский боксер свой победный удар прозвал "Иваном". Как известно, Усик также номинирован на "Нокаут 2025 года" от The Ring – победители будут объявлены 30 января.

Что известно о следующем бое Усика?