Об'єднаний чемпіон світу був номінований на нагороду "Нокаут року". Врешті-решт саме він її отримав, повідомляє сайт організації WBC.

За що отримав нагороду Усик?

Олександр здійснив свій потужний удар 19 липня у єдиному своєму бою 2025 року. Тоді український боксер бився з Даніелем Дюбуа за статус абсолютного чемпіона світу.

Українець яскраво нокаутував британського панчера, відібравши у нього титул IBF. Перемогу він здобув у п’ятому раунді.

Спочатку Усик відправив Дюбуа в нокдаун. Британець зміг підвестися, але вже в наступній атаці український чемпіон нокаутував "Динаміта", виконавши правий хук, а потім додав удар лівою рукою.

Усик довів, що, окрім майстерної техніки, він також володіє силою завершального удару. Українець видовищно зупинив такого гіганта, як Дюбуа, ударом руки, який став ідеальним завершенням грізного виступу в надважкій вазі,

До слова. То був реванш між бійцями. Вперше вони билися у 2023 році й українець також переміг достроково.

Зазначимо, що сам український боксер свій переможний удар прозвав "Іваном". Як відомо, Усик також номінований на "Нокаут 2025 року" від The Ring – переможців буде оголошено 30 січня.

Що відомо про наступний бій Усика?