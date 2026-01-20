Українець досі залишається непереможним на професійному рівні. На думку колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Джеймса Тоні, ця серія завершиться вже в наступному бою чинного короля хевівейту, повідомляє 24 Канал із посиланням на ESNEWS.

Що сказав Тоні про наступну битву Усика?

Наразі не було офіційно оголошено про наступний поєдинок Олександра. Проте майже не залишається сумнівів, що він проведе його проти Деонтея Вайлдера за пояс WBC.

Практично всі експерти та фанати переконані, що Усик здобуде переконливу перемогу, але Тоні не поділяє таку думку. Він висловив упевненість, що його земляк здолає українця, ще й зробить це достроково.

Якщо цей бій відбудеться, то Вайлдер його нокаутує. Усик хороший боєць, але він не підготовлений до цього. Хто ще буде так викидати по ньому удари? Він ще з такими не бився,

– сказав ексчемпіон.

Що відомо про бій Усик – Вайлдер?

Наприкінці осені Олександр під час інтерв'ю несподівано анонсував свій наступний бій після тривалої інформаційної тиші. Він заявив, що для нього пріоритетним суперником є "Бронзовий бомбардувальник".

Сторони одразу почали вести перемовини про організацію поєдинку, адже обидві в ньому зацікавлені. Очікувалося, що він відбудеться навесні, проте наразі з'являється чимало інсайдів, що боксери битимуться влітку.

Одним з основних варіантів місця проведення битви розглядається Сан-Франциско, де організатори планують грандіозне шоу боксу 11 липня зі встановленням історичного рекорду відвідуваності. У ньому поєдинок Усик – Вайлдер може очолити кард.

Що відомо про Деонтея Вайлдера?