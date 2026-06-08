Деякі профільні видання знизили позиції Олександра у зведених рейтингах найкращих боксерів світу. Ганебно відзначився портал Boxing News Online, який поставив українця навіть нижче за росіянина.

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На якому місці опинився Усик у P4P-рейтингу?

Експерти видання чомусь вирішили поставити тричі абсолютного чемпіона світу аж на шостий рядок рейтингу pound-for-pound, у якому силу боксерів оцінюють незалежно від вагової категорії.

При цьому Олександр поступився не лише японцю Наоя Іноуе і американцям Джессі Родрігесу, Шакуру Стівенсону і Девіду Бенавідесу, але й росіянину Дмитру Біволу.

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Бівол – єдиний у топ-шість, хто не має ідеального послужного списку: у 2024 році він зазнав поразки від Артура Бетербієва. До того ж за рівної кількості перемог з Усиком Бівол має менше нокаутів – 12 проти 16 в українця.

Як відреагували вболівальники на рейтинг Boxing News?

У коментарях рейтинг назвали "дивним і безглуздим" – адже падіння Усика на шосту позицію абсолютно не підкріплене результатами в рингу. Олександр, як зазначили вболівальники, продовжує постійно перемагати опонентів, які важчі за нього.

Справедливим місцем для українця вважають друге – одразу за японцем Іноуе. Той і справді вражає своїми виступами: був чемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях, абсолютним чемпіоном у легшій вазі, здолав вже 27 суперників у боях за пояси і загалом здобув 33 перемоги на профі-ринзі, з яких аж 27 достроково.