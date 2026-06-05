Російський боксер прокоментував імовірність проведення другого бою проти володаря титулів WBC, WBA та IBF. Про це він розповів на ютуб-канал talkSPORT Boxing.
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Що Гассієв сказав про Усика?
Гассієв зізнався, що не дивився останній поєдинок Усика з Ріко Верховеном, оскільки бій проходив о 3 годині ночі, а він готувався до тренувань. Проте переглянувши хайлайти, спортсмен зазначив, що був здивований складністю бою.
Я знав, що Усик переможе, але не думав, що це буде так складно,
– сказав Гассієв.
Він додав, що стиль кікбоксера відрізняється від звичних суперників українця. Боксер також оцінив Усика як одного з найкращих суперників у своїй кар'єрі.
Він дуже сильний. Я виходив на ринг із багатьма чудовими бійцями – Денис Лебедєв, Юніель Дортікос, Кшиштоф Влодарчик, Кубрат Пулев. Усик серед них,
– підкреслив росіянин.
Щодо потенційного бою Усика з Кабаєлем, Гассієв назвав його цікавим.
Два різні стилі. Усик більше технічний, Кабаєл любить пресинг і удари по корпусу. Це завжди цікаво дивитися,
– поділився боксер.
На питання про фаворита, Гассієв відповів, що бачить шанс обох боксерів 50/50.
Щодо можливого реваншу з Усиком, Гассієв залишив двері відкритими, але уточнив: "Реванш – хороша можливість, але не моя велика мрія, тому що я знаю, що він старий, у нього, звичайно, є травми, можливо, проблеми зі здоров'ям. Усик зараз на високому рівні, але завтра може вирішити провести час із сім'єю або зайнятися бізнесом".
Усик – Гассієв: що відомо про бій?
Усик впевнено переміг Гассієва за одностайним рішенням суддів. Після 12 раундів усі троє арбітрів віддали перевагу українському боксеру з рахунком 120:108, 119:109 та 119:109.
За даними CompuBox, Усик суттєво перевершив суперника за активністю та точністю: він завдав 939 ударів, з яких 252 досягли цілі, тоді як Гассієв виконав лише 313 ударів, влучивши 91 раз.
Ця невдача стала для російського боксера першою поразкою на професійному рингу.