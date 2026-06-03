Після перемоги Усику довелося терпіти виклик на поєдинок від німця Агіта Кабаєла. Хоча думки чемпіона були зосереджені зовсім не на цьому, розповів Галлахер Boxing Now.

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Що розповів британський тренер про Усика?

За словами Галлахера, говорячи про бій Усика та Верховена, експерти та вболівальники незаслужено мало уваги звертають на те, що українець перед виходом в ринг дізнався про те, що його родина перебуває під обстрілом.

Його дочка в укритті. І він зберіг налаштування, щоби продовжити бій. Це дуже важко, і я думаю, що про це недостатньо сказано. І Усик сказав в інтерв’ю, що він розмовляв зі своєю донечкою. Вони ховались. Вони були в укритті. Його дружина була в укритті. І все, чого він хотів, це просто вийти, сісти у літак і полетіти рятувати свою сім’ю,

– наголосив тренер.

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Водночас британець вважає, що виступ Агіта Кабаєла, який після бою вирішив публічно кинути Олександру виклик, у контексті всього, що сталося, був недоречним і лише дратував Усика. Чемпіон прагнув швидше впевнитися у безпеці рідних, а не слухати, що йому каже претендент на титул WBC.

Чи відбудеться бій Усик – Кабаєл?

Поєдинок українця з непереможним німцем вже санкціоновано як обов'язковий захист титула.

Проте сам Усик раніше не висловлював зацікавленості у тому, щоб вийти в ринг проти Агіта Кабаєла. Він прагнув поборотися з володарем поясу WBO за ще одне, вже третє звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Найбільш впливова людина у сучасному боксі Турік Аль-Шейх загалом виступає за проведення бою Усик – Кабаєл. Він також говорив, що хоче організувати для українця грандіозний вечір боксу у Стамбулі біля легендарної культової споруди Айя-Софія.