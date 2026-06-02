Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман повідомив про призначення обов'язкового захисту для володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі. За його словами, Усик має зустрітися на рингу з тимчасовим чемпіоном організації, німцем Агітом Кабаєлом, про що він розповів на ютуб-каналі Pro Box TV.

Чи санкціонували можливий бій Усика з Кабаєлом?

За словами керівника WBC, це рішення є послідовним кроком у регламенті організації.

Рішення WBC полягало в тому, що один бій був добровільним, а потім переможець мав битися проти Кабаєла. Цей бій було санкціоновано сьогодні, і це обов'язковий захист для Усика,

– заявив Сулейман.

Очільник ради також згадав минулу критику на адресу організації через попередні рішення щодо претендентів.

До речі, я посміхаюся. Усі знищували WBC, тому що ми дозволили та санкціонували бій з Ріко за титул WBC. Сьогодні я можу з гордістю сказати, що ми вчинили правильно,

– додав президент WBC.

Чому з'явилися розмови про те, що Усик має битися з Кабаєлом?

Кабаєл володіє титулом тимчасового чемпіона WBC з лютого 2025 року та залишається обов'язковим претендентом на повноцінний пояс. Обидва суперники зберігають рекорд у професійному боксі, не маючи жодної поразки.

Німецький боксер неодноразово наголошував у медіа, що їхнє протистояння могло б зібрати повний стадіон у Німеччині.

Одразу після тріумфу Усика над кікбоксером Верховеном у Єгипті, Кабаєл піднявся в ринг і особисто викликав українця. Олександр прийняв цей виклик.

Як Кабаєл отримав титул WBC?