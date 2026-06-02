Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил о назначении обязательной защиты для обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе. По его словам, Усик должен встретиться на ринге с временным чемпионом организации, немцем Агитом Кабаелом, о чем он рассказал на ютуб-канале Pro Box TV.

Санкционировали ли возможный бой Усика с Кабаэлом?

По словам руководителя WBC, это решение является последовательным шагом в регламенте организации.

Решение WBC заключалось в том, что один бой был добровольным, а затем победитель должен был драться против Кабаела. Этот бой был санкционирован сегодня, и это обязательная защита для Усика,

– заявил Сулейман.

Глава совета также вспомнил прошлую критику в адрес организации из-за предыдущих решений по претендентам.

Кстати, я улыбаюсь. Все уничтожали WBC, потому что мы разрешили и санкционировали бой с Рико за титул WBC. Сегодня я могу с гордостью сказать, что мы поступили правильно,

– добавил президент WBC.

Почему появились разговоры о том, что Усик должен драться с Кабаелом?

Кабаел владеет титулом временного чемпиона WBC с февраля 2025 года и остается обязательным претендентом на полноценный пояс. Оба соперника сохраняют рекорд в профессиональном боксе, не имея ни одного поражения.

Немецкий боксер неоднократно отмечал в медиа, что их противостояние могло бы собрать полный стадион в Германии.

Сразу после триумфа Усика над кикбоксером Верховеном в Египте, Кабаел поднялся на ринг и лично вызвал украинца. Александр принял этот вызов.

Как Кабаел получил титул WBC?