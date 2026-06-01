Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко высказал свое мнение относительно возможного боя между украинцем и временным чемпионом WBC в этой категории. Свой комментарий он сказал изданию Tribuna.com.

Смотрите также "Бой должен состояться в этом году": боксерская организация объявила официальное требование к Усику

Как Кличко оценил Кабаэля?

Кличко отметил, что знает о немецком боксере немного, поскольку в последние годы отошел от активного погружения в спорт, однако отметил его силу и беспроигрышный рекорд.

Очень интересно. Я о Кабаэле немного слышал... С 2022 года немного отклонился от спорта. Но то, что я видел и слышал – он действительно крепкий боксер с корнями из Курдистана... Мощный – ни разу не проиграл,

– сказал Кличко.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Кабаел родился и живет в Германии и, по словам Кличко, имеет характерный для местной школы бокса стиль. Боксер до сих пор остается непобедимым на профессиональном ринге.

Почему Усик должен драться с Кабаелом?

Усик должен встретиться на ринге с немцем Кабаелом, который является официальным обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Всемирный боксерский совет (WBC) официально обязал украинского чемпиона защитить свой пояс именно против него.

Оба спортсмена остаются непобежденными в профессиональной карьере: Кабаел имеет 27 побед без поражений, а Усик после убедительной победы над кикбоксером Рико Верховеном в мае 2026 года довел свой счет до 25 побед 0 поражений.

Что известно об Агите Кабаэле?

Международную славу боксер получил в 2017 году, одолев звездного британца Дерека Чисору. Настоящий фурор он вызвал в декабре 2023 года, когда досрочно победил непобедимого россиянина Арсланбека Махмудова, а уже в мае 2024 года записал на свой счет первый нокаут в карьере кубинца Фрэнка Санчеса.