Президент WBC Маурисио Сулейман выступил с заявлением, что чемпион по версии этой организации Александр Усик должен подраться с обладателем временного пояса немцем Агитом Кабаелом. Его слова передает официальный сайт Всемирного боксерского совета (WBC).

Что сказал Сулейман?

Он отметил, что Александру, вероятно, придется вскоре провести бой против основного претендента по линии этой организации.

Агит является временным чемпионом WBC и обязательным претендентом на бой с Александром Усиком. Он заслужил это право. Бой между Агитом и Александром должен состояться в этом году. Мы официально закажем его, а дальше посмотрим,

– говорится в заявлении.

Отметим, что ранее бывший соперник Александра Дерек Чисора говорил, что этот поединок не состоится в 2026-м из-за "политических причин". Об этом он сказал в личном разговоре с немецким боксером.

Агит Кабаел: что известно?

Боксеру 33 года. Он начал свой путь на профессиональном ринге даже раньше Усика – в 2011 году. Сейчас на счету немца курдского происхождения только победы в 27 боях, 19 из них он закончил досрочно.

Звание временного чемпиона WBC и статус претендента на встречу с Александром Кабаел завоевал в феврале 2025-го, когда в шестом раунде победил китайца Чжана Чжилея. Затем Агит осуществил защиту своего звания, когда в начале этого года досрочно победил поляка Кныбу.

После победы Усика над Верховеном он вышел на ринг и потребовал от украинца провести бой с ним. Александр сказал, что если этот поединок будет организован, то он обязательно состоится.