После завершения поединка дискуссии не прекратились. Причиной оживленных обсуждений стала остановка боя всего за секунду до завершения раунда. Поэтому многие продолжают высказывать свои мысли и спорить относительно результата и хода встречи, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену

Какой счет был в бою Усик – Верховен?

Глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх поделился собственной оценкой скандального поединка между украинцем и нидерландцем. По словам функционера, на момент остановки встречи на его судейской записке лидировал Верховен.

Перед 11-й трехминуткой у меня Рико побеждал в три раунда [96:93],

– заявил Аль-Шейх.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Напомним, что поединок завершился досрочно, однако Турки Аль-Шейх считает, что до финальных раундов преимущество было на стороне представителя кикбоксинга.

Какой был ход событий в бою Усика против Верховена?

Нидерландский кикбоксер, хоть и считался андердогом в классическом боксе, смог удивить Усика своей скоростью, размером и агрессивным стилем боя.

На момент остановки поединка в 11-м раунде Верховен опережал по очкам: у двух судей счет был ничейный (95 – 95), а третий отдавал предпочтение нидерландцу (96 – 94).

Перелом в бою произошел в конце 11-го раунда: Усик провел мощную комбинацию и точным правым ударом отправил Верховена в тяжелый нокдаун. Рико сумел подняться, но Александр сразу пошел в атаку, загнав соперника в угол ринга. Увидев, что Верховен пропускает серию сильных ударов и не может защищаться, рефери остановил бой за секунду до конца раунда.