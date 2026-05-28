Після завершення поєдинку дискусії не припинилися. Причиною жвавих обговорень стала зупинка бою всього за секунду до завершення раунду. Через це чимало людей продовжують висловлювати свої думки та сперечатися щодо результату і перебігу зустрічі, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Усик назвав людину, через яку ледь не програв бій Верховену

Який рахунок був у бою Усик – Верховен?

Голова Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх поділився власною оцінкою скандального поєдинку між українцем та нідерландцем. За словами функціонера, на момент зупинки зустрічі на його суддівській записці лідирував Верховен.

Перед 11-ю трихвилинкою у мене Ріко перемагав у три раунди [96:93],

– заявив Аль-Шейх.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, що поєдинок завершився достроково, проте Туркі Аль-Шейх вважає, що до фінальних раундів перевага була на боці представника кікбоксингу.

Який був перебіг подій у бою Усика проти Верховена?

Нідерландський кікбоксер, хоч і вважався андердогом у класичному боксі, зміг здивувати Усика своєю швидкістю, розміром та агресивним стилем бою.

На момент зупинки поєдинку в 11-му раунді Верховен випереджав за очками: у двох суддів рахунок був нічийний (95 – 95), а третій віддавав перевагу нідерландцю (96 – 94).

Перелом у бою стався наприкінці 11-го раунду: Усик провів потужну комбінацію і точним правим ударом відправив Верховена у тяжкий нокдаун. Ріко зумів піднятися, але Олександр одразу пішов у атаку, загнавши суперника у кут рингу. Побачивши, що Верховен пропускає серію сильних ударів і не може захищатися, рефері зупинив бій за секунду до кінця раунду.