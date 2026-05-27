В Усик вирішив віддати належне підготовці свого нідерландця до їх поєдинку у Гізі. Слова чемпіона передає 24 Канал.

Кого відзначив Усик?

Український спортсмен заявив, що під час підготовки до вечора боксу в Єгипті добру роботу виконав багаторічний наставник Ріко Верховена.

Тренер у нього досить розумний – дядько Тайсона Ф'юрі, Пітер Ф'юрі. Він підготував Тайсона до бою з Володимиром Кличком. Він розумний, математик і стратег. Я не розумів, що він буде робити,

– сказав після бою Усик.

Зазначимо, що Верховен є підопічним цього спеціаліста уже близько 15 років.

Саме Ф’юрі протягом усього цього часу працює над покращенням боксерського складника у техніці нідерландського бійця, який переважну частину кар’єри провів у кікбоксингу.

Що відомо про Пітера Ф’юрі?

Відомо, що 68-річний тренер народився в Англії, у родині місцевих кочівників. У сім’ї Ф’юрі заведенно займатись боксом, тож Пітер і сам виходив на професійний ринг у надважкій вазі (понад 90,72 кілограма). Щоправда, є точні дані стосовно лише одного його поєдинку, який Ф’юрі програв у березні 1988 року.

Згодом Пітер почав тренувати та долучився до кар’єри щонайменше п’яти боксерів зі свого сімейства.

Найвідомішим з них є колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі, який перемагав Володимира Кличка та двічі бився з Олександром Усиком.