Олександр Красюк зазначив, що підготовка Усика відбулась належним чином, але могла мати певні недоліки. Його слова передає ютуб talkSPORT Boxing.

Дивіться також Кличко заговорив про відібраний в Усика пояс та повернення на ринг

Що сказав Красюк?

Олександр Красюк зазначив, що тренінговий кемп Усика пройшов так, які й завжди. Він зазначив, що має хороші стосунки з новим тренером боксера, тож володіє інформацією з табору спортсмена.

Я знаю напевно, тому що дружу з його нинішнім тренером Єгором Голубом, який замінив Юрія Ткаченка, і я знаю, що вони працювали так само, як і раніше, тренувалися так само і виконували такий самий обсяг роботи в тренувальному таборі,

– зазначив промоутер.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Функціонер додав, що місце могли мати певні прорахунки, адже зараз Усик старше, ніж кілька поєдинків тому.

Але різниця між 33 та 36, а також між 36 та 39 роками істотна, і це повинні враховувати всі фахівці при підготовці бійця до такого бою,

– сказав Красюк.

Раніше стало відомо, що Усика більше не тренує Юрій Ткаченко. Також припинив співпрацю з боксером його менеджер Егіс Клімас. Обидва фахівці були відсутні на останньому бою українця.

Що про свій бій з Верховеном говорив сам Усик?

На пресконференції після бою Усик віддав належне опоненту та його тренеру – дядькові Тайсона Ф'юрі, зазначивши, що той підготував чудову та непередбачувану стратегію.

Потім Усик висловив нерозуміння того, звідки у пресі беруться деякі цифри щодо гонорарів боксерів. Він зауважив, що дивиться на це як на "клініку".

Після возз’єднання з сім’єю непереможний представник надважкої ваги подякував фанатам та залишив послання хейтерам.